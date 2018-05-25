Путин призвал мир строить экономику доверия

Миру нужна экономика доверия, но в это время спираль международных санкций и ограничений только раскручивается и бьет по все новым странам и компаниям, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Закрученная спираль санкций и ограничений только раскручивается и бьет по все большему числу стран и компаний, включая тех, кто был уверен, что к ним-то этот режим торговых ограничений никогда применяться не будет, что подобные проблемы обойдут их стороной», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам Путина, из-за «произвольности и бесконтрольности» некоторые страны поддаются соблазну использования инструментов ограничения – «снова и снова, все шире и шире, направо и налево, по любому случаю, не взирая на политическую лояльность, на разговоры о солидарности, на прежние соглашения и многолетние кооперационные связи».

«Сегодня мы наблюдаем даже не эрозию, а подрыв основ. Система сотрудничества, которая выстраивается десятилетиями, грубо ломается. Правилом становятся нарушения правил. Это стало вполне официальным инструментом торговой политики многих стран, и некоторые государства должны на это реагировать, принимать зеркальные решения», – приводит слова Путина Telegram-канал «360».

По словам Путина, если прежде в ходу были классические формы протекционизма, то сейчас речь идет о «новом издании протекционизма», заключающемся в использовании очевидно надуманных предлогов, о ссылках якобы на интересы национальной безопасности. «Для чего? Для подавления конкурентов или вымогательства уступок», – сказал он.

Глава государства заметил, что в мировой экономике сейчас не удается договориться даже о символических шагах для недопущения новых барьеров для бизнеса. Еще недавно, напомнил президент, каждая встреча лидеров стран G20 или АТЭС заканчивалась совместным заявлением об отказе вводить протекционистские барьеры.

«Новые барьеры, к сожалению, все равно возникали. Но сегодня не получается договориться даже о таких символических шагах», – сказал Путин.

Напомним, в апреле Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия. Такая мера, уверяет американский президент, вводится «в защиту национальной безопасности» США. Позже Трамп признал антироссийскую направленность пошлин на алюминий.

Между тем США занимаются подготовкой введения пошлин на автомобили.