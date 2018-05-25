Роскомнадзор призвал соцсети заняться саморегулированием

Социальные сети в целях предотвращения и борьбы с пропагандой жестокости должны заниматься саморегулированием, им следует определить принцип личной премодерации, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Жаров подчеркнул, что блокировка – это последнее, что можно сделать. Он признался, что не является сторонником такого метода. «Конечно, сообщество должно заниматься саморегулированием и определить принцип личной премодерации ресурсов», – приводит его слова РИА «Новости».

Глава Роскомнадзора призвал интернет-сообщество к внутреннему диалогу. «Само сообщество должно выйти на власть с предложением о введении саморегулирования», – заметил Жаров.

Он рассказал, что Роскомнадзор заблокировал вместе с Mail.ru 30 колумбайн-сообществ в соцсетях, в основном во «ВКонтакте».

Принцип подхода к технической блокировке должен быть четко прописан, сказал глава ведомства. «А дальше, по моему мнению, должна быть комиссия высокого уровня, в которую входят представители всех ведомств, которые так или иначе задействованы в принятии этих решений», – заметил он.

Жаров также заявил, что все последние теракты, в том числе и в России, координировались через мессенджер Telegram. Он сообщил, что Роскомнадзор ведет переговоры с юристами компаний Google и Apple по вопросу удаления или ограничения доступа к приложению Telegram в онлайн-магазинах.