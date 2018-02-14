Анастасия Самбурская впервые вышла в свет после избиения

Фотография с актрисой и ведущей «Ревизорро» Анастасией Самбурской появилась в соцсетях после информации о нападении на нее. Девушка побывала на дне рождения DJ Smash, которого тоже недавно избили.

Снимок появился накануне в Instagram подруги актрисы: на лице Самбурской уже не видны гематомы и ссадины, которые она демонстрировала в начале мая.

Подпись к фото гласит, что кампания отмечает день рождения Андрея Ширмана (DJ Smash) в ресторане La Maree.

Публикация от ULYANA BANANA (@ulyanabanana) 23 Май 2018 в 2:48 PDT

Ранее Самбурская в соцсетях опубликовала фото, на котором лежит на кушетке в синяках и гематомах.

«Кому это было нужно? Не месть ли это за «Ревизорро»? Следственный комитет работает. Если выкарабкаюсь, напишу», – написала Самбурская в своем Instagram.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) 1 Май 2018 в 12:50 PDT

Напомним, DJ Smash избили в одном из клубов Перми 10 февраля. 12 февраля от диджея поступило заявление в полицию о причинении ему телесных повреждений.

Музыкант считает, что его избил экс-депутат законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев, однако тот опроверг эту информацию в соцсетях. По словам Телепнева, в СМИ появилась дискредитирующая его информация, он хорошо относится к DJ Smash, однако уголовное дело по факту избиения музыканта было заведено.

В ходе следствия по делу об избиении Dj Smash состоялась очная ставка подозреваемого с пострадавшим, позже Телепнев был помещен в изолятор временного содержания.