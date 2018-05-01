Опубликовано фото избитой Самбурской

Актриса и телеведущая Анастасия Самбурская в соцсетях опубликовала фото, на котором лежит на кушетке в синяках и гематомах.

«Кому это было нужно? Не месть ли это за «Ревизорро»? Следственный комитет работает. Если выкарабкаюсь, напишу», – написала Самбурская в своем Instagram.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) 1 Май 2018 в 12:50 PDT

При этом актриса прорекламировала браслет, надетый ей на руку.

Часть подписчиков Самбурской решили, что ведущую избили, и пожелали ей скорейшего выздоровления. Другие пользователи соцсети предположили, что фотография постановочная, и сделана в рекламных целях.

«А что ж гримеров не указала, кто трудился?», – написала shelkovadasha.

«Господи, даже из гроба рекламу дадут», – пошутила nastywithlove.

Ранее актриса Анастасия Самбурская, сменившая Лену Летучую в проекте «Ревизорро», утверждала, что та придумала себе диагноз, чтобы оправдать свой провал в новом шоу. Кроме того, Самбурская раскритиковала ее внешность.