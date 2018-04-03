Dj Smash устроили очную ставку с предполагаемым обидчиком

В ходе следствия по делу об избиении Dj Smash состоялась очная ставка подозреваемого с пострадавшим, сообщил адвокат музыканта Евгений Васев.

На прошлой неделе подозреваемый в избиении Андрея Ширмана (Dj Smash) экс-депутат законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев был помещен в изолятор временного содержания.

«В понедельник мой подзащитный принял участие в очной ставке с Телепневым», – передает РИА «Новости» слова Васева.



По его словам, во время беседы бывший депутат Телепнев продолжал отрицать свою вину, а Ширман от своих показаний отказываться не стал.

Ранее, во время процедуры опознания, музыкант указал на Александра Телепнева и его спутника Сергея Ванкевича, как на напавших на него людей.

Подробности очной ставки Васев озвучить отказался, сославшись на продолжающееся следствие.



Напомним, DJ Smash избили в одном из клубов Перми 10 февраля. 12 февраля от диджея поступило заявление в полицию о причинении ему телесных повреждений.

Музыкант считает, что его избил Телепнев, однако тот опроверг эту информацию в соцсетях. По словам Телепнева, в СМИ появилась дискредитирующая его информация, он хорошо относится к DJ Smash. Позже рэпер Тимати разместил в Instagram видео своего друга DJ Smash со сломанной челюстью.

Отделение партии «Единая Россия» по Пермскому краю приостановило членство Телепнева.

Позже, 28 марта Телепнева задержали в рамках расследования уголовного дела об избиении в пермском клубе Андрея Ширмана (DJ Smash).