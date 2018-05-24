В Японии детали самолета рухнули на территорию больницы

В японской префектуре Кумамото на территорию больницы упали металлические детали самолета.

Инцидент произошел в поселке Масики. Десять деталей упали на припаркованные возле больницы автомобили; данных о пострадавших нет, передает ТАСС.

Предположительно, речь идет о деталях с лайнера авиакомпании Japan Airlines, который вылетал из Кумамото в Токио. Воздушное судно вернулось в аэропорт вскоре после взлета из-за неполадок с двигателями.

Ранее администрация города Хамура (префектура Токио) заявила протест правительству Японии и американскому военному командованию в связи падением на территорию одной из школ города парашюта с американского самолета.