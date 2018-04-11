Японский город выразил протест США из-за парашюта

Администрация японского города Хамура (префектура Токио) заявила протест правительству страны и американскому военному командованию в связи падением на территорию одной из школ города парашюта с американского самолета, заявил мэр города Син Намики.

«Этот инцидент мог стоить кому-то жизни и заслуживает глубочайшего сожаления», – передает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо заявление Намики.

Протест был направлен в минобороны и МИД Японии, а также американскому военному командованию.

Парашют с военно-транспортного самолета С-130 упал на территорию японской школы в пригороде Токио во вторник во время учений американских ВВС. Военное командование США пообещало сделать все возможное, чтобы такие инциденты больше не повторялись.

Этот инцидент далеко не первый, произошедший с американскими военными в Японии.

В декабре 2017 года учащийся начальной школы в городе Гинован в южной префектуре Японии Окинава был травмирован в результате падения фрагмента американского военного вертолета CH-53.

В феврале 2017 года у боевого самолета с базы ВВС США Мисава, расположенной в префектуре Аомори на севере главного японского острова Хонсю, сразу после взлета загорелся двигатель. Для предотвращения взрыва пилот сбросил два полных топливных танка в озеро и вернулся на аэродром. В этот момент в озере находились пять лодок местных рыбаков. Они сообщили, что бак упал в нескольких метрах от судна, при этом подняв огромный столб воды.

В 2013 году правительство Японии обещало максимально облегчить жизнь гражданам на Окинаве, страдающим от американского присутствия на острове.

Напомним, ранее в среду сообщалось, что солдат ВС США, который в 2017 году совершил ДТП со смертельным исходом в японском городе Наха, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, получил четыре года тюремного заключения.