В родном городе простились с Дарьей Стариковой

В Апатитах Мурманской области прошли похороны умершей от онкологического заболевания Дарьи Стариковой; присутствующие отметили мужественность и стойкость девушки в борьбе с недугом.

Глава администрации города Николай Бова сообщил, что на церемонию пришли более 50 человек, передает ТАСС.

«Многие говорили о стойкости, которую проявила апатитчанка в борьбе со смертельной болезнью», – добавил он.

Девушку похоронили на городском кладбище; место выбрала тетя Дарьи, которая стала опекуном дочери умершей.

Бова сообщил также, что все финансовые расходы по похоронам взял на себя комбинат «Апатит», а администрация города оказывает всестороннюю поддержку семье Стариковой.

Ранее в пресс-службе Минздрава сообщили, что Дарья Старикова скончалась в Москве в НИИ онкологии им. Герцена.

В июне 2017 года Старикова рассказала президенту о проблемах медицины в Апатитах. Женщина сказала, что ей поздно был диагностирован рак в четвертой стадии, до этого долго лечили от остеохондроза.

После смерти онкобольной Дарьи Стариковой из Апатит расследование уголовного дела «о халатности» будет продолжено, сообщили, между тем, в СУ СК по Мурманской области.