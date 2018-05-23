Минздрав прокомментировал смерть Дарьи Стариковой

В случае Дарьи Стариковой из Апатит были применены самые современные методы лечения онкозаболеваний, но болезнь оказалась сильнее.

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения, для лечения Дарьи Стариковой «были применены самые современные методы лечения онкозаболеваний, проведены консультации иностранных специалистов», что «дало Дарье еще почти год жизни, но болезнь, к сожалению, оказалась сильнее», – сообщается на сайте ведомства.

После смерти онкобольной Дарьи Стариковой из Апатит расследование уголовного дела «о халатности» будет продолжено, сообщили, между тем, в СУ СК по Мурманской области. Дело было возбуждено следствием в июне прошлого года, сразу после того, как Дарья Старикова из города Апатиты обратилась к президенту в ходе Прямой линии. Женщине поставили диагноз рак четвертой стадии, сообщает РИА «Новости».

«Расследование уголовного дела продолжается, в таких случаях есть специальные нормы уголовного кодекса – точка не ставится. Устанавливаются обстоятельства, наличие или отсутствия дефектов оказания медпомощи. Срок следствия может продлеваться столько, сколько нужно для установления истины», – сообщил источник в ведомстве.

Глава администрации Апатитов Николай Бова сообщил, что трагедия скончавшейся от онкозаболевания Дарьи Стариковой всколыхнула общество и заставила всех посмотреть на ситуацию другими глазами.

«Нам этот год тяжело дался. Это (ситуация с Дарьей) встряхнуло всех, заставило вокруг себя посмотреть по-другому», – сообщил чиновник.

Бова уточнил, что опека над дочерью Стариковой оформлена на ее тетю:

«Дочери Даши оформлено опекунство, муниципалитет помог оформить опекунство на тетю. Дочери Даши семь лет, в этом году она пойдет в первый класс», – сказал Бова.

Кроме того, решается вопрос об оказании помощи семье Дарьи. «Министерство социального развития Мурманской области будет доплачивать до величины прожиточного минимума – до 12,5 тысячи рублей», – добавили в пресс-службе правительства региона.

После Прямой линии вечером 15 июня 2017 года Дарья Старикова была госпитализирована с обострениями и открывшимся кровотечением в реанимацию больницы Кировска. Позже ее отправили в Мурманскую областную больницу, а затем спецбортом МЧС перевезли в Московскую онкологическую клинику им. Герцена, где ей сделали несколько операций. Похороны пройдут в четверг в городе Апатиты.