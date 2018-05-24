Голикова назвала самое сложное в работе вице-премьера

Самой сложной частью работы вице-премьера по социальным вопросам является установление общественного диалога с гражданами, а также правильное донесение и объяснение необходимости принятия тех или иных решений, рассказала в кулуарах ПМЭФ вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, работа социального вице-премьера «сложная, потому что она выходит на население», передает РИА «Новости».

«Это общение, пусть заочное, пусть очное, но со 149 млн наших граждан. Здесь важно не допустить каких-то ошибок и сработать таким образом, чтобы ты был правильно понят и правильно воспринят в принятии тех решений, которые будут консолидировано вырабатываться правительством», – пояснила она.

Также в этой работе очень важен диалог и «очень важно правильно объяснять и доносить те решения, которые мы собираемся принимать, потому что зачастую негативные отношения к тому, что принимается, связаны с тем, что людям не объяснили зачем это, почему и какой от этого будет плюс, какой от этого будет минус», – отметила она.

Потому самой сложной частью является «установление коммуникации и общественного диалога с нашими гражданами».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что социальный блок нового кабинета министров готов приступить к реализации суперуказа президента Владимира Путина.