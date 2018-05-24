Кудрин допустил увеличение госдолга России

Россия может себе позволить увеличить государственный долг за шесть лет на 5-7% ВВП, заявил руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Кудрина, госдолг России «может чуть-чуть подрасти». «Он может сейчас еще подрасти в ближайшие шесть лет вполне на 5-7% [ВВП]», – приводит его слова ТАСС.

Кудрин также поддержал идею создания нового инфраструктурного фонда.

Напомним, Кремль и российское правительство готовятся к тому, что Вашингтон в процессе введения новых санкций может пойти по самому жесткому сценарию и ввести ограничения против госдолга России, а также отключить страну от SWIFT.