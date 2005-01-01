Россия поднялась в рейтинге конкурентоспособности крупных экономик

Россия поднялась на одну позицию в новом рейтинге конкурентоспособности крупных экономик, составленном швейцарской бизнес-школой IMD, и занимает теперь 45-е место из 63 возможных.

При этом ухудшение или сохранение позиций России зафиксировано по трем из четырех групп показателей, составляющих итоговую оценку: качество госрегулирования, состояние инфраструктуры и эффективность бизнеса. Некоторое улучшение наблюдается лишь в части макроэкономических показателей, пишет «Коммерсант».

Издание отмечает, что в прошлогоднем рейтинге IMD Россия опустилась на две позиции.

Лидером рейтинга снова оказались США, вернувшиеся с четвертой строчки на первую, на втором и третьем местах значатся Гонконг и Сингапур, за ними следуют Нидерланды и Швейцария.

Среди стран БРИКС Китай поднялся на 13-е место и опередил Германию (15-я строчка) и Францию (28-я).

Россию тем временем опередил Казахстан (38-е место) и Индия (44-е). Вторым соседом РФ по рейтингу осталась Турция (на 46-м месте). Замкнули рейтинг Украина, Бразилия, Хорватия, Монголия и Венесуэла.

По группе макропоказателей Россия поднялась за год с 46-го на 38-е место, по качеству госуправления опустилась на шесть строк до 46-го места, стабильно низкими остаются оценки институциональной среды (подъем на четыре строчки, до 52-го места) и регулирования бизнеса (минус одна позиция, 57-е место).

По группе показателей «эффективность бизнеса» Россия потеряла три строчки и заняла 54-е место, по состоянию инфраструктуры оценки почти не изменились (35-е место).

Тем временем опубликованы заключение экономистов последней консультационной миссии МВФ в России и новый доклад Всемирного банка (ВБ) об экономике России. Оба документа свидетельствуют, что ее среднесрочные перспективы остаются слабыми, а доля в мировой экономике продолжит сокращаться.

МВФ сохранил прогноз роста ВВП России на уровне 1,7% в 2018 году и 1,5% в 2019 году, но только благодаря росту нефтяных цен. В ВБ же, напротив, снизили прогноз до 1,5% в 2018 году из-за слабых результатов первого квартала, но указали, что могут вернуть эти пункты, если нефть не будет дешеветь.

Основным источником роста в обозримом будущем оба института видят частное потребление. Уровень бедности снизится с 13,3% в 2017 году до 11,4% в 2020 году, но останется выше докризисного.

Для ускорения роста и реализации суперуказа президента России Владимира Путина ВБ и МВФ рекомендуют сократить долю государства в экономике, улучшить институциональную и регуляторную среду, содействовать конкуренции и повысить адресность социальной помощи.

Экономисты МВФ считают, что бюджету потребуется дополнительная консолидация на уровне 1–2% ВВП, чтобы экономике избежать возможных внешних шоков. При этом Госкомпаниям нужно становиться более открытыми и бережливыми, а ЦБ – четче коммуницировать с участниками рынка, пристальнее отслеживать риски в банковской системе и вернуть санированные банки в частные руки, отмечают в фонде.