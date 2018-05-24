Вексельберг подтвердил переговоры о слиянии «Т Плюс» с ГЭХ

Владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг подтвердил переговоры о слиянии компании «Т Плюс» с «Газпром энергохолдингом» (ГЭХ).

«Ничего не продается, о слиянии речь», – приводит его слова ТАСС.

На уточняющий вопрос ПРАЙМ о том, сколько времени, по его мнению, займет процесс переговоров, он ответил: «Долго».

Об этом Вексельберг сказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Ранее сообщалось, что группа «Ренова» попавшего под американские санкции Виктора Вексельберга направила на рассмотрение кабмина обширный список мер для поддержки своих активов.

Вексельберг с начала года потерял 773 млн долларов, его состояние составляет 15,5 млрд долларов.