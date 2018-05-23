Православное движение «Сорок сороков» объяснило наличие своей символики у диверсантов ВСУ

Координатор общественного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин заявил, что использование знаков отличия движения украинскими диверсантами в Донбассе является провокацией.

«Мы уверены: это ни что иное как провокация, разработанная либо в Ми-6, либо в ЦРУ и нацеленная на дискредитацию Русской православной церкви, президента Путина и движения «Сорок сороков» в преддверии чемпионата мира по футболу и на фоне спекуляций по поводу якобы возможной автокефалии Украинской православной церкви. Ранее символика нашего движения уже неоднократно дискредитировалась западными СМИ», – приводится заявление Кормухина в группе «Сорок сороков» во «Вконтакте».

По его словам, с помощью этой провокации готовилась информационная атака в тех же СМИ. «Наше движение, состоящие из православных христиан, было бы представлено западному зрителю в роли карателей-опричников, убивающих мирное население «оккупированной» Путиным территории Донбасса», – добавил координатор.

Кормухин подчеркнул, что активное участие общественников в передачи гумпомощи на Донбасс «явилось тем раздражающим фактором, который был использован боевиками национального батальона «Донбасс» с целью дискредитировать движение «Сорок сороков». Через него, по мнению координатора, организаторы провокации хотели опорочить РПЦ, Владимира Путина и Россию в целом накануне ЧМ по футболу.

Движение «Сорок Сороков» было организовано 1 июня 2013 года. Инициаторами создания движения выступили музыкант и общественный деятель Андрей Кормухин, а также мастер спорта международного класса по боксу Владимир Носов. Создание движения стало ответной реакцией на информационную кампанию, направленную против РПЦ, и на скандал с Pussy Riot.

Ранее военнослужащие ДНР выявили и уничтожили группу украинских силовиков, которые пытались проникнуть на территорию Горловки во время атак со стороны ВСУ на позиции ополчения в воскресенье и понедельник.

Замкомандующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин заявил, что «террористы имели цель проникнуть в Горловку для расстрела мирных жителей, используя при этом знаки отличия российской общественной организации «Сорок сороков».