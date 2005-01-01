В ДНР заявили о провале операции ВСУ под Горловкой

Военнослужащие ДНР выявили и уничтожили группу украинских силовиков, которые пытались проникнуть на территорию Горловки во время атак со стороны ВСУ на позиции ополчения в воскресенье и понедельник, заявил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

«Террористы имели цель проникнуть в Горловку для расстрела мирных жителей, используя при этом знаки отличия российской общественной организации «Сорок сороков». Однако данным планам не удалось сбыться», – передает его слова «Донецкое агентство новостей».

По его словам, группу террористов удалось обнаружить и уничтожить благодаря профессиональным действиям отряда ВС ДНР.

Военные, принимавшие участие в операции, уже представлены к государственным наградам.

Басурин также отметил, что провал операции украинских силовиков по захвату территорий в районе Горловки привел к снижению их активности.

«Украинские боевики до сих пор подсчитывают потери и зализывают раны», – заявил Басурин.

Он добавил, что командующий Объединенными силами Украины Сергей Наев уже поручил разобраться со сложившейся ситуацией и массовыми потерями.

Накануне Басурин заявил, что в результате двух попыток атаковать позиции ополчения непризнанной республики под Горловкой за минувшие сутки погибли около 20 украинских силовиков.