Порошенко объявил о создании новой морской пехоты

Морская пехота станет составной частью Военно-морских сил Украины. Кроме того, будет изменен цвет беретов морских пехотинцев, заявил президент Украины Петр Порошенко.

«В Николаевской области сегодня будет дан зеленый свет на создание новых войск – Морской пехоты Украины в составе Военно-морских сил Украины», – сообщил Порошенко.

Кроме того, по его словам, украинская морская пехота изменяет цвет своих беретов на цвет морской волны.

«Понимаю, что этот процесс не простой, так как цепляет память и чувства многих, кто связал свою судьбу с этим родом войск, но считаю, что изменения назрели давно и поставлены перед нами самой историей и агрессией России. Сохраняя черные береты дома и в музеях, освобождать Украину морская пехота будет нынче в новом цвете, что будет отличать новых воинов», – цитирует украинского лидера ТАСС.

В среду он также подписал закон о переименовании Воздушно-десантных войск (ВДВ) в десантно-штурмовые войска ВС Украины. Соответствующий законопроект о переименовании ВДВ украинские депутаты приняли 5 апреля, напоминает РИА Новости».

Изменение символики и цветов подчеркивает, что Украина отходит от советско-российской аббревиатуры ВДВ, отмечают в стране. Напомним, что береты украинских десантников вместо голубых стали темно-бордовыми – под стандарт НАТО.

Морская пехота Украины была создана в 1992 году, однако после проведения референдума о статусе Крыма часть личного состава морской пехоты приняла решение нести службу в Вооруженных силах России.

21 марта 2014 года в прямом эфире украинского телеканала ТСН заместитель командира 501-го батальона морской пехоты Алексей Никифоров сообщил, что украинские военные выезжают на Украину или подписывают контракты о службе в Вооруженных силах России:

«Вчера был поднят российский триколор на территории воинской части, то есть на территории моего батальона. У меня на данный момент 49 человек, которые хотят выехать на Украину. Еще человек 20, которые хотят просто уволиться, которые не могут даже думать о том, чтобы служить. Остальные хором подписывают контракты и рапорта о том, чтобы служить в Вооруженных силах Российской Федерации», – приводил его слова Первый канал.