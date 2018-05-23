На Украине нарисовали карту с двумя Крымами

В украинском городе Черновцы по случаю Дня Европы установили баннер, на котором изображены сразу два Крыма.

Карта появилась на Соборной площади Черновцов перед выступлением представителя местных властей, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Украину.ру».

На баннере Украина была выделена цветами государственного флага, а Крыма на нем оказалось сразу два: один был украинским, а второй расположился на территории Болгарии и Румынии.

«Так правильно – один российский, один наш. Будет еще кто-то претендовать – нарисуем еще (черный юмор)», – прокомментировали пользователи соцсетей появление баннера.