Выход Украины из СНГ сочли показным

В Киеве сделают все, чтобы выйти из СНГ лишь напоказ, пишут польские СМИ.

Украина подписала «тысячи документов» в рамках СНГ, хоть и не ратифицировала Устав Содружества, передает РИА «Новости» со ссылкой на Rzeczpospolita.

По мнению польской прессы, Киев собирается поступить так же, как Грузия – выйти «напоказ», но соблюдать все выгодные договоры.

У Украины с СНГ есть соглашения о безвизовом режиме, миграционном и гуманитарном сотрудничестве, обмене правовой информацией, а также о сотрудничестве следственных органов, взаимном признании документов. Самым важным, по мнению экспертов, является соглашение о свободной торговле. Отмечается, что заключение новых договоров осуществить быстро не получится.

Расторжение договоров, как подчеркивают специалисты, грозит Киеву многомиллиардными потерями, миллионы украинцев не смогут работать в России.

Rzeczpospolita пишет, что в 2017 году торговый обмен между Украиной и другими странами СНГ составил 16 млрд долларов, большая часть из которых приходится на Россию.