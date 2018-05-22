Пентагон собрался уничтожать ракетные установки противника новым способом

Новая концепция Пентагона предусматривает возможность вывода из строя пусковых ракетных установок противника еще до удара – с помощью кибератак, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на внутренний документ министерства обороны США.

Военные еще несколько лет назад говорили о разработке безударной оборонной инициативы, которая обеспечивает не перехват ракеты противника, а недопущение пуска с применением высокотехнологичных средств, передает РИА «Новости».

Концепция, по данным Daily Beast, зафиксирована в служебных рекомендациях Пентагона от мая 2017 года. При этом меморандум не был засекречен.

В документе подчеркивается, что «предконфликтное подавление пуска» обосновано только в случае «неизбежного ракетного удара». Что подразумевается под этим понятием, не указывается, как и не называются вероятные противники, в отношении которых возможно применение этой концепции.

Эксперты, опрошенные изданием, предполагают, что целью для подобных кибератак могла стать в первую очередь КНДР, тем более, что в мае 2017 года газета New York Times сообщала, что администрация экс-президента США Барака Обамы пыталась сорвать испытания баллистических ракет в КНДР с помощью хакеров.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о поисках Запада уязвимостей в ракетно-ядерной системе России. В частности, говорилось, что США могут использовать кибератаки против российской системы управления ядерным оружием «Периметр».