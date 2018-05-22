Названа причина взрыва в автобусе в Дебальцево

По предварительным данным, в пассажирском автобусе в Дебальцево взорвалась граната, сообщил источник.

По его словам, заложенная в автобус граната взорвалась после начала движения машины, передает «Интерфакс».

Ранее стало известно, что в населенном пункте Дебальцево в Донбассе в автобусе произошел взрыв. Один человек погиб, еще двое были ранены.