В Дебальцево взорвался пассажирский автобус

В пассажирском автобусе в населенном пункте Дебальцево в Донбассе, подконтрольном ДНР, произошел взрыв, один человек погиб, двое ранены, сообщил представитель республики в СЦКК Руслан Якубов.

«Сегодня в 15.50 в Дебальцево произошел взрыв рейсового автобуса № 1, двигавшегося по улице Курчатова. По предварительной информации, взрывчатое вещество находилось внутри автобуса», – передает его слова «Донецкое агентство новостей».

Он сообщил, что пока известно об одном погибшем и двух раненых.

В январе украинские силовики обстреляли из стрелкового оружия автобус на КПП Еленовка, тогда один из пассажиров погиб, еще один получил ранения.