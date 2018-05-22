Кудрин рассказал о своем участии в создании новейшего оружия России

Бывший министр финансов России Алексей Кудрин, назначенный во вторник главой Счетной палаты, рассказал о своем участии в создании вооружения, которое президент России Владимир Путин показал в послании Федеральному собранию.

«Должен сказать, что по личному контрольному поручению президента я лично занимался обеспечением ряда видов войск соответствующей техникой и вооружением. Соответствующими секретными указами президента это регламентировалось, в том числе и моя роль в этом. В том числе, в тех достижениях, которые президент демонстрировал во время послания, есть и моя доля участия», – сказал Кудрин в ходе выступления перед депутатами Госдумы, передает РИА «Новости».

Также он заявил, что Россия пока не успевает за современными трендами в области образования и здравоохранения.



«Россия пока не успевает за теми трендами, в том числе и в образовании и результатах научной деятельности. Они у нас неплохие, но слабо коммерциализируются и дают отдачу для роста экономики», – отметил глава Счетной палаты.



По его словам, рост экономики должен обеспечиваться за счет несырьевых источников и роста экспорта и вложений в человеческий капитал: в образование, здравоохранение и здоровье нации.

Кудрин также пообещал повысить роль государственного аудита, перевести его в «цифру» и сделать более прозрачным для общества и парламента.



«В соответствии с вызовами времени нужно совершенствовать сами методы контроля, переходить к большей цифровизации контрольных процессов, шире использовать риск-ориентированный подход, более гибко контролировать реализацию инновационных программ», – добавил он.

Руководитель Счетной палаты подчеркнул, что в мире все больше возрастает роль высших органов аудита в оценке целей, результатов и рисков государственных проектов и программ. По мнению Кудрина, стратегический аудит должен быть прозрачным для парламента и общества.



«В частности, Счетная палата должна открыто и непрерывно информировать общество о ходе реализации поставленных национальных целей. Парламент и общество должны знать все в том числе и о выполнении майских указов», – указал Кудрин.

Он подчеркнул, что открытость данных является требованием времени для всех органов власти.



Госдума во вторник назначила экс-министра финансов Кудрина председателем Счетной палаты России.

Напомним, в марте Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию рассказал о новых российских системах вооружения, в частности о новейших ракетном комплексе «Сармат», гиперзвуковой системе «Кинжал», подводном беспилотнике, позже названном «Посейдон», крылатой ракете с ядерной силовой установкой («Авангард»), боевом лазерном комплексе.