В России разрабатывают экзоскелет для военных инженеров

Генерал-лейтенант Юрий Ставицкий рассказал, что для инженерных войск ВС России разрабатывают пассивный экзоскелет и взрывозащитную обувь как часть экипировки.

В данный момент также разрабатываются специальный рюкзак сапера-штурмовика, установка для получения воды из льда и снега, водолазный миноискатель, а также индивидуальный и групповой источники электроэнергии, сообщает ТАСС.

«В 2018 году в рамках гособоронзаказа и в инициативном порядке продолжится начатая работа по разработке и созданию перспективных средств инженерного вооружения различного назначения, в частности, новых компонентов инженерной экипировки: пассивного экзоскелета, взрывозащитной обуви и рюкзака сапера-штурмовика», – рассказал Ставицкий.

Генерал-лейтенант инженерных войск также отметил, что разработка и создание нового вооружения идут непрерывно по всем направлениям.

Напомним, что недавно главный конструктор по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих ЦНИИТОЧМАШ Олег Фаустов сообщил, что скоро экипировка солдата будущего «Ратник» получит новые элементы снаряжения и новое оружие.