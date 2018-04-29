Для экипировки «Ратник» решили разработать новое оружие

Боевая экипировка «солдата будущего» «Ратник» третьего поколения получит новое оружие и элементы снаряжения, заявил представитель Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех).

«Будут разработаны новые или модернизированы старые элементы. Если мы разрабатываем экипировку нового поколения, то в ней появятся новые функции», – приводит «Интерфакс» слова главного конструктора по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих ЦНИИТОЧМАШ Олега Фаустова.

Он отметил, что Минобороны определит параметры нового оружия, со стороны разработчиков уже определн облик экипировки нового поколения и разработаны проекты техзаданий на новые элементы.

В марте также сообщалось, что снайперская винтовка, которая войдет в комплект российской экипировки «солдата будущего» нового поколения «Ратник-3», получит новый высокоточный патрон.

В конце декабря 2017 года главком Сухопутными войсками Олег Салюков сообщил, что разработка военной экипировки солдата будущего «Ратник-3» завершится в этом году.