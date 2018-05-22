СК возбудил два дела по факту обстрела ВСУ Горловки

В связи с очередными обстрелами Горловки Главным следственным управлением СК возбуждены еще два уголовных дела по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны.

Как говорится в сообщении на сайте СК, в период с 16 по 18 мая военнослужащие украинской армии и нацгвардии, выполняя заведомо преступные приказы неустановленных вышестоящих должностных лиц минобороны, обстреляли гражданские объекты Горловки из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства.

По данным СК, обстрелы продолжились 19 и 20 мая, при этом помимо Горловки был обстрелян поселок Зайцево.

В результате погибли четыре мирных жителя, среди которых три женщины, еще четверо гражданских были ранены.

Напомним, в понедельник следственные органы ДНР зафиксировали применение украинскими силовиками в Донбассе боеприпасов со шрапнелью, из-за чего погибла мирная жительница.