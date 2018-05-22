Дано название проекту Роскосмоса по всемирному доступу в интернет

Проект спутниковой системы Роскосмоса по предоставлению доступа в интернет из любой точки мира получит название «Эфир», сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Во вторник Роскосмос презентует проект на конференции в Москве.

«Проект получил название «Эфир», – сообщил источник РИА «Новости».



Ранее проект носил название глобальной многофункциональной информационной спутниковой системы (ГМИСС).

Напомним, ранее сообщалось, что Роскосмос собирается представить проект системы покрытия Земли высокоскоростным доступом в интернет, таким образом, в России может быть создан конкурент OneWeb Satellites и среднеорбитальной европейской системе O3b и также американской Starlink, принадлежащий SpaceX.