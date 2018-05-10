«Роскосмос» собрался дать высокоскоростной интернет всей Земле

«Роскосмос» собирается представить проект системы покрытия Земли высокоскоростным доступом в интернет, говорится в заявлении госкорпорации.

«Презентация современных и перспективных космических сервисов, разработанных российскими компаниями, входящими в «Роскосмос», пройдет 22 мая 2018 года. Будет представлен проект создания национальной системы покрытия территории Земли высокоскоростным доступом в интернет и обеспечения непрерывного канала связи для беспилотного транспорта, интернета вещей и защищенной передачи данных», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

Кроме того, анонсировано выступление на презентации гендиректора «Роскосмоса» Игоря Комарова.

Таким образом, в России может быть создан конкурент OneWeb Satellites и среднеорбитальной европейской системе O3b и также американской Starlink, принадлежащий SpaceX.

Напомним, 22 февраля компания Илона Маска SpaceX запустила с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии ракету Falcon 9, несущую спутники для раздачи интернета.