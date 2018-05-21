СБУ объяснила отказ пускать на Украину российского комика Поперечного

Служба безопасности Украины (СБУ) назвала причину запрета на въезд в страну российскому комику Даниле Поперечному.

«Решение о запрете въезда на Украину лицу принимается в интересах обеспечения безопасности Украины в случае, если есть наличие достоверной информации, полученной в установленном законом порядке, о факте совершения им общественно опасного деяния, независимо от территории его совершения, которое противоречит интересам обеспечения интересов Украины, предупреждение, выявление или пресечение и раскрытие которого отнесено к компетенции СБУ», – цитирует заявление ведомства «Апостроф».

Отмечается, что соответствующая процедура определена инструкцией о порядке принятия СБУ решений о запрете въезда на Украину иностранцам и лицам без гражданства, утвержденной приказом спецслужбы №344 от 1 июня 2009 года.

При этом в СБУ отметили, что «в соответствии с действующим законодательством, которым, в частности, регламентируется деятельность СБУ, материалы, на основе которых принимается решение о запрете въезда, не подлежат обнародованию».

Напомним, ранее общественная организация «Відсіч» («Отпор») инициировала запрет на въезд Поперечному на территорию Украины. В ответ комик назвал представителей «Отпора» «сумасшедшими карателями».