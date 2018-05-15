Комик Поперечный после запрета на въезд на Украину заявил о «сумасшедших карателях»

Российский комик Данила Поперечный прокомментировал трехлетний запрет СБУ на въезд в Украину.

В коментарии под постом в Facebook общественной организации «Відсіч» («Отпор» по-русски), которая инициировала запрет, комик назвал представителей «Отпора» «сумасшедшими карателями».

В комментариях к посту организации, где была отмечена антиукраинская позиция Поперечного, и его поддержка российской политики, появился он сам с критикой в адрес спецслужб:

«Витаю, сумасшедшие каратели. Хотелось бы отметить, что у вас нет ни малейшего права запрещать мне въезд в страну, в которой я закончил среднюю школу, в которой живут мои друзья и одноклассники, а также моя мама. О какой такой «антиукраинской» позиции вообще может идти речь? Вы хоть знаете, кто я и чем занимаюсь в России?», - написал Поперечный.

Фанаты комика заметили, что никогда не замечали антиукраинских высказываний Поперечного, и выражают свое возмущение таким решением.

Ранее В социальных сетях и анонимных Telegram-каналах и WhatsApp-чатах несколько дней подряд распространялись сообщения о «сотнях погибших», которыми якобы заполнены медучреждения Кемерово, где произошел пожар в ТЦ. В частности, 26-летний стендап-комик из Петербурга Данила Поперечный выразил уверенность в том, что в Кемерово погибли свыше 200 человек. Кроме собственной «уверенности», у комика не оказалось никаких подтверждений сведений, которые он распространил.