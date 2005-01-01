В СНГ не получали уведомления об отзыве представителей Украины

Исполнительный комитет Содружества независимых государств не получал официального уведомления от Киева об отзыве украинских представителей из уставных органов СНГ, сообщила замглавы пресс-службы исполкома Вера Якубовская.

«По состоянию на утро понедельника никаких документов от украинской стороны об отзыве ее представителей в исполком СНГ не поступало», – сообщила она ТАСС, пояснив, что процесс выхода достаточно длительный.

Согласно уставу, который регламентирует порядок выхода государства-члена из Содружества, страна за 12 месяцев до этого должна известить в письменном виде депозитарий Устава.

Накануне президент Украины Петр Порошенко пообещал, что его страна выйдет из международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств. Он назвал СНГ «инструментом цивилизованного развода» республик СССР.

В субботу Порошенко подписал указ, которым отозвал представителей страны из всех уставных органов Содружества независимых государств.

Политолог Богдан Безпалько рассказал газете ВЗГЛЯД, к чему приведет выход Украины из СНГ.