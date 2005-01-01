Глава РАН дал прогноз по поводу крупных месторождений газа у берегов Крыма

Необходимо провести исследование шельфа Крыма, где могут находиться крупные газовые месторождения, с таким призывом выступил глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, прибывший в регион с трехдневным рабочим визитом.

У главы РАН запланирована встреча с руководством крымской нефтегазодобывающей компании «Черноморнефтегаз», на которой, по его словам, планируется поднять тему освоения шельфа Крыма.

«Исследования, которые раньше были проведены, и те, которые сейчас проводятся, в общем говорят о том, что на шельфе Крыма могут быть достаточно большие запасы газа», – приводит его слова РИА «Новости».

Сергеев предложил провести комплексное исследование, которое включает в себя диагностику с помощью подводных средств, а также диагностику с помощью космических средств, чтобы выявить наиболее вероятные районы для бурения.

По его словам, в Крым приехали специалисты РАН, которые уверены, что на шельфе есть газовые месторождения.

На Украине ранее заявляли, что Россия после воссоединения с Крымом якобы «незаконно захватила две трети украинской территории шельфа Черного моря». По данным Киева, запасы на шельфе Черного моря «составляли от 100 до 300 млрд кубов газа», а после территория украинской части шельфа «сократилась в три раза и составляет около 40 тыс. квадратных километров».