СМИ: Сделка США и Китая опасна для России

США и Китай пошли на сближение в торговом вопросе, что может увеличить давление на Россию и ЕС, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Издание отмечает, что обе стороны заявили о договоренности об «эффективных мерах» для существенного уменьшения торгового дефицита между США и Китаем. Китай намеревается покупать больше американской продукции в сельскохозяйственном и энергетическом секторе, что «окажет поддержку росту и занятости в США», передает RT текст статьи немецкого издания.

Эта договоренность, считает портал, может оказать давление на Германию, ЕС и Россию.

Так, Deutsche Wirtschafts Nachrichten напоминает, что, по мнению Дональд Трампа, США пострадали от того, что Китай экспортирует в Штаты больше товаров, чем покупает. Поэтому Трамп пригрозил дополнительными пошлинами в отношении продукции из Китая, а тот заявил о возможных ответных мерах.

Однако теперь Китай и США ведут переговоры, которые могут решить эти проблемы.

Ранее в воскресенье вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ, назначенный спецпосланником председателя КНР Си Цзиньпина, рассказал об итогах состоявшихся в Вашингтоне китайско-американских торговых переговоров.

В частности, стороны договорились не начинать торговых войн, отказавшись от увеличения пошлин в отношении товаров друг друга. Стороны также договорились выровнять торговый баланс.