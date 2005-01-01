Европа заинтересована в сближении с Россией, с помощью Москвы можно обеспечить европейскую безопасность и добиться разоружения, заявила сопредседатель фракции Левой партии в Бундестаге Сара Вагенкнехт.

«Нужно покончить с ледниковым периодом в отношениях с Россией», – заявила она в интервью Neue Osnabrücker Zeitung. Слова немецкого политика передает ИноТВ.

Она отметила, что идти навстречу России – в интересах Европы. «Санкции в основном вредят европейским и немецким предприятиям. Так что в наших интересах их отменить», – добавила Вагенкнехт.

По ее словам, политика России на сирийском направлении, а также воссоединение с Крымом заслуживает критики, однако, заметила она, критика звучит лицемерно из уст тех, «кто сам ведет нарушающие международное право войны».

«К тому же у присоединения Крыма была предыстория: дело в том, что США потратили 5 млрд долларов, чтобы свергнуть пророссийское правительство на Украине», – заявила Вагенкнехт, отметив, что Украина до сих пор целится вступить в НАТО.

«Все знали, что Россия не будет дожидаться, когда военная база в Крыму окажется на территории НАТО», – заметила она.

Ранее Вагенкнехт призывала вернуть Россию в «Большую восьмерку».