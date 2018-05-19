Опубликовано видео испытаний первого корабля – носителя «Калибров»

Российское Министерство обороны опубликовало видео испытаний на Ладожском озере малого ракетного корабля проекта 22800 («Каракурт») «Ураган», который будет оснащен комплексом высокоточного ракетного оружия («Калибр»).

На кадрах, размещенных в YouTube-аккаунте ведомства, показан проход судна в акватории озера, а также работа команды корабля.

В комментарии к ролику сказано, что «Ураган» вышел с достроечной набережной судостроительного завода «Пелла» и приступил к первому этапу ходовых испытаний.

Ходовые испытания «Урагана» на Ладожском озере стартовали 19 мая.

В ноябре на верфи в окрестностях Петербурга спустили на воду второй новейший малый ракетный корабль проекта 22800 «Тайфун». Всего планируется построить 18 подобных кораблей. Они будут оснащены новейшими системами навигации и вооружений, в том числе ракетными комплексами «Калибр-НК» и «Оникс».

Основные преимущества «Урагана» – высокая маневренность, повышенная мореходность, а также архитектура надстроек и корпуса, выполненная по технологиям пониженной отражающей способности.