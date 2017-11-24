Начались ходовые испытания первого корабля – носителя «Калибров»

На Ладожском озере стартовали ходовые испытания малого ракетного корабля проекта 22800 («Каракурт») «Ураган», который будет оснащен комплексом высокоточного ракетного оружия («Калибр»), сообщает Минобороны России.

Корабль «вышел с достроечной набережной судостроительного завода «Пелла» в Санкт-Петербурге. Во время ходовых испытаний состоится проверка систем жизнеобеспечения корабля.

Его собираются включить в состав Балтийского флота этим летом, передает РИА «Новости».