В Германии неизвестный устроил стрельбу по прохожим, есть жертвы

В городе Саарбрюккен на западе Германии неизвестный мужчина открыл стрельбу по прохожим, в результате погибли два человека, еще несколько получили ранения.

В полиции сообщили, что стрельба произошла в 14.30 по местному времени (15.30 мск) в районе Фехинген, передает РИА «Новости» со ссылкой на радио Saarländischer Rundfunk.

Стрелок успел произвести несколько выстрелов, его задержали. Мотивы его поступка неизвестны, однако полиция не исключает, что речь идет о бытовом конфликте.

На месте работают экстренные службы.

В середине апреля вооруженный мужчина напал на посетителей булочной в городе Фулда (федеральная земля Гессен, Германия); преступник застрелен полицейскими.