Снятую с эфира программу «Бесогон» решено показать на ТВ

Телеканал «Россия 24» решил показать авторскую передачу Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» «Синдром Гарри Поттера», которую в начале мая сняли с повторного эфира.

Эфир выпуска состоится 19 мая, передает ТАСС.

«Вместо комментария я бы лучше рассказал вам такой трогательный, почти детский анекдот: «Сын назвал тещу ругательным словом, обозначающим «женщину с пониженной социальной ответственностью», за что получил от папы подзатыльник. Но не сильно... как договаривались», – сказал Михалков в ответ на просьбу прокомментировать решение телеканала.

Напомним, телеканал «Россия 24» (ВГТРК) снял с эфира выпуск авторской передачи Никиты Михалкова «Бесогон», показ которого был запланирован на 5 и 6 мая.

До этого в эфир вышел скандальный выпуск программы Михалкова, в котором режиссер раскритиковал работу спасательных служб в связи с трагедией в «Зимней вишне». Глава МЧС Владимир Пучков резко отреагировал на критику в адрес его ведомства. СМИ сообщили, что Пучков даже собирался подавать в суд на Михалкова, но его отговорили от разбирательств.

Передачу «Бесогон» запрещают к показу на ВГТРК уже не впервые. Подобное происходило в декабре 2015 года. Запрет коснулся 38-го выпуска передачи Михалкова, в которой он давал оценку инциденту с комментатором «Матча ТВ» Алексеем Андроновым, который оскорбительно высказался в адрес Новороссии и «любителей русского мира». Тогда телеканал «Россия 24» заявил, что принял такое решение «по этическим причинам» и во избежание «эфирных войн».