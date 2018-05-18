Стоянов и Малахов спародировали проезд на «КамАЗе» по Крымскому мосту

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19 мая, суббота  |  Последнее обновление — 11:40  |  vz.ru
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Верить ли прогнозам Запада по поводу спада в экономике России

Западные экономисты заговорили о возвращении рецессии в Россию преждевременноФото: Артем Геодакян/ТАСС
Западные экономисты один за другим снижают прогнозы роста российской экономики. Виной этому стало ужесточение американских санкций, ударившее по «Русалу». Экономисты Morgan Stanley не исключили даже возвращения России к рецессии. Что на самом деле происходит с российской экономикой и оправданны ли прогнозы западных аналитиков? Подробности...
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Отказ от «Северного потока-2» для Меркель равноценен самоубийству

Путин и Меркель встречаются уже тринадцатый годФото: Сергей Гунеев/РИА Новости
К Путину в Сочи приезжала Ангела Меркель. Их первая за долгое время встреча пришлась на критически важный для Европы момент. Германия, как и Евросоюз в целом, должна придумать, как отстоять свои интересы перед колоссальным давлением США. Уступать ни по вопросу «Северного потока», ни по иранской сделке нельзя - но с помощью России Германия могла бы разыграть выигрышную комбинацию против Трампа. Подробности...
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Почему успешный чиновник впал в депрессию и покончил с собой

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Москва продолжает обсуждать трагедию, случившуюся с высокопоставленным и успешным столичным чиновником. Бывший вице-президент ВТБ Юрий Котлер найден мертвым в своей квартире, главная версия – самоубийство. Обнаружена предсмертная записка, и она дала основание психологам предположить, что стало причиной такого поступка. Подробности...
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Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
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Комбат Мамай погиб на самом опасном участке фронта

Несмотря на свою брутальную внешность, особенно после ранения, когда у него пострадал глаз, Мамиев был исключительно добрым и очень ранимым человекомФото: кадр из видео
Вооруженные силы ДНР потеряли еще одного известного командира. Под Авдеевкой погиб командир легендарного батальона «Пятнашка» Олег Мамиев, известный под позывным «Мамай». Мамиев находился в Донбассе с самого начала конфликта. Чем запомнится Мамай ополченцам Донбасса и чем знаменит его батальон? Подробности...
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Кто защитит Крымский мост

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Слышу на многочисленных теледебатах шумные обсуждения безопасности пущенного в эксплуатацию Крымского моста. А ведь в России уже более ста лет существуют войска, которые этим занимались и занимаются... Не все, конечно, об этом знают. Подробности...
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Почему России не нужны русские?

Антон Крылов, журналист
Безусловно, статус гражданина России – звучит гордо, и абы кому его раздавать не стоит. Но почему русские люди с русскими именами и фамилиями, чьи предки веками жили на территории России, вынуждены зависеть от прихоти чиновника? Подробности...
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О чём помалкивают наши трубадуры свободы

Сергей Шаргунов, Писатель, журналист, депутат Государственной думы
Сегодня у посольства Украины собираются люди, чтобы поддержать главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Его обвиняют в государственной измене в стране победившей демократии. Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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          Стоянов и Малахов спародировали проезд на «КамАЗе» по Крымскому мосту

             19 мая 2018, 10:49
          Фото: instagram.com/malakhov007
          Текст: Наталья Ануфриева

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          Актер Юрий Стоянов и телеведущий Андрей Малахов спародировали проезд президента России Владимира Путина по Крымскому мосту.

          Ролик был выложен в Instagram Андрея Малахова.

          Публикация от @malakhov007

          В видео Стоянов спрашивает, кому принадлежит идея «ехать на эфир на «КамАЗе», на что Малахов отвечает, что «сейчас все важные люди ездят на «КамАЗах».

          Напомним, во вторник, 15 мая, президент России Владимир Путин за рулем КамАЗа открыл движение по автодорожной части Крымского моста. В среду за первый час работы по Крымскому мосту проехали более 1 тыс. машин и мотоциклов.

          Крымский мост добавлен в том числе на сервис Google Maps, который первоначально предпочел не замечать открытие сооружения. Федеральная служба госрегистрации, кадастра и картографии поставила автодорожную часть моста на кадастровый учет.


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