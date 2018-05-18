Стоянов и Малахов спародировали проезд на «КамАЗе» по Крымскому мосту

Актер Юрий Стоянов и телеведущий Андрей Малахов спародировали проезд президента России Владимира Путина по Крымскому мосту.

Ролик был выложен в Instagram Андрея Малахова.

Публикация от @malakhov007 18 Май 2018 в 1:17 PDT

В видео Стоянов спрашивает, кому принадлежит идея «ехать на эфир на «КамАЗе», на что Малахов отвечает, что «сейчас все важные люди ездят на «КамАЗах».

Напомним, во вторник, 15 мая, президент России Владимир Путин за рулем КамАЗа открыл движение по автодорожной части Крымского моста. В среду за первый час работы по Крымскому мосту проехали более 1 тыс. машин и мотоциклов.

Крымский мост добавлен в том числе на сервис Google Maps, который первоначально предпочел не замечать открытие сооружения. Федеральная служба госрегистрации, кадастра и картографии поставила автодорожную часть моста на кадастровый учет.