Росреестр внес в кадастр автодорожную часть Крымского моста

Федеральная служба госрегистрации, кадастра и картографии поставила автодорожную часть Крымского моста на кадастровый учет.

«Росреестр поставил на кадастровый учет и зарегистрировала право Российской Федерации, а также право оперативного управления на автодорожную часть Крымского моста», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что мост поставлен на учет как линейное сооружение, которое находится на территории двух субъектов России: Крым и Краснодарский край.

Документы поступили от ФКУ «Управление Федеральных автомобильных дорог «Тамань» Федерального дорожного агентства». Учетно-регистрационные процедуры были совершены в сокращенные сроки.

Отметим, что Крымский мост добавлен в том числе на сервис Google Maps, который первоначально предпочел не замечать открытие сооружения.

Во вторник российский лидер за рулем КамАЗа открыл движение по автодорожной части Крымского моста. В среду за первый час работы по Крымскому мосту проехали более 1 тыс. машин и мотоциклов.