На государственном российском портале заметили рекламу об «оккупации Крыма»

На сайте «Вести.ru» перед и после новостных сюжетов ночного выпуска канала «Россия 24» среди рекламных роликов зрители обнаружили продвижение антироссийского проекта об украинском режиссере Олеге Сенцове, осужденном в России за терроризм.

Как пишут «Ведомости», речь идет о рекламе украинского проекта документального кино «Вавилон 13», в котором актриса Иванна Сахно на английском языке рассказывает о революции на Украине, о том что у России «не получилось сохранить марионеточный режим и она решила вторгнуться и захватить части Украины – сначала Крым, потом Донбасс».

Как утверждает Сахно, режиссер частью революции на Украине являлся Олег Сенцов, который был «похищен российскими оккупационными властями» и сидит в российской тюрьме, где «его медленно убивают».

В рекламном ролике Сахно призывает напоминать о судьбе Сенцова «всем русским, кого вы встретите».

Новостной портал «Вести.ru» и канал «Россия 24» входят в государственный холдинг ВГТРК.

Интернет-площадки при размещении рекламы используют не только собственные силы, но и часто сотрудничают с внешними рекламными системами, самые известные из которых «Яндекс.Директ», Google AdSense. Такие системы или сети объединяют десятки тысяч или даже миллионы сайтов, они выступают как посредники и предлагают клиентам место на своих партнерских сайтах.

Площадкам практически невозможно контролировать содержание объявлений, которые приходят от рекламных систем. Интернет-площадки могут ставить ограничения по тематике рекламы, но рекламодатели и агентства умеют обходить фильтры. Также не всегда срабатывает модерация рекламной системы, из-за чего реклама крупных международных брендов оказывается на пиратских сайтах.

Источник в ВГТРК рассказал что ролик о Сенцове попал на сайт «Вести.ru» через рекламную систему Facebook. После обнаружения ее «немедленно отключили».

Напомним, в мае 2014 года ФСБ сообщила о задержании членов диверсионной группы «Правого сектора*», готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе. Среди них был также украинский режиссер Олег Сенцов.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал Сенцова виновным в подготовке терактов в Крыму и приговорил его к 20 годам лишения свободы.