На государственном российском портале заметили рекламу об «оккупации Крыма»

Взгляд
18 мая, пятница  |  Последнее обновление — 22:05  |  vz.ru
Разделы

Крупнейший металлургический завод Украины оказался смертельно опасным

В Криворожстали удваивают прибыль, заставляя работать на неисправной техникеФото: facebook.com/ArcelorMittalUA
Серия смертей и технологических нарушений вынудила персонал заблокировать работу одного из крупнейших украинских заводов. Работники доведены до отчаяния из-за ужасающей ситуации с техникой безопасности. И это притом что «АрселорМиттал Кривой Рог» показывает за последние годы рекордную прибыль – в то время, когда многие другие украинские заводы массово закрываются. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему призывы к уничтожению Крымского моста опасны для всего мира

Американский журналист Том Роган получил свои 15 минут славы на постсоветском пространстве благодаря призывам разбомбить Крымский мостФото: кадр из видео
Почему официальный Киев с таким воодушевлением воспринял призыв американского журналиста Тома Рогана разбомбить Крымский мост, легко объяснимо. Но резкая реакция российского Следственного комитета многим кажется чрезмерной. Это не так. Роган и его единомышленники вряд ли понимают, к чему они на самом деле призывают. Подробности...
Перейти а раздел…

Как остановить «запрограммированное вымирание» России

России необходим «демографический рывок», чтобы не дать мрачным прогнозам ООН о сокращении численности населения сбытьсяФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Десять миллионов человек населения может потерять Россия в ближайшие тридцать лет – по крайней мере, так пророчит прогноз ООН. Специалисты не исключают подобный сценарий, однако высказываются и рецепты того, как можно было бы избежать столь катастрофического падения численности населения. Подробности...
Перейти а раздел…

Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Кто защитит Крымский мост

Владимир Ворожцов, Генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Слышу на многочисленных теледебатах шумные обсуждения безопасности пущенного в эксплуатацию Крымского моста. А ведь в России уже более ста лет существуют войска, которые этим занимались и занимаются... Не все, конечно, об этом знают. Подробности...

Почему России не нужны русские?

Антон Крылов, журналист
Безусловно, статус гражданина России – звучит гордо, и абы кому его раздавать не стоит. Но почему русские люди с русскими именами и фамилиями, чьи предки веками жили на территории России, вынуждены зависеть от прихоти чиновника? Подробности...
Обсуждение: 42 комментария

О чём помалкивают наши трубадуры свободы

Сергей Шаргунов, Писатель, журналист, депутат Государственной думы
Сегодня у посольства Украины собираются люди, чтобы поддержать главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Его обвиняют в государственной измене в стране победившей демократии. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев
      Перейти а раздел…

      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
      Подробности...

      Из-за открытия посольства США в Иерусалиме начались беспорядки

      Во время беспорядков, вызванных переносом посольства США в Иерусалим, погибли 52 палестинца и свыше 2400 получили ранения в столкновениях с израильскими солдатами, сообщает минздрав Газы
      Подробности...

      Мировые лидеры предпочитают продукцию собственного автопрома

      Лидеры ведущих стран мира предпочитают продукцию собственного автопрома, о чем свидетельствуют кадры с инаугураций. «Аурус» Владимира Путина вполне может посоперничать с «Кадиллаком-1» Дональда Трампа
      Подробности...
      Обсуждение: 7 комментариев
        Перейти а раздел…
        Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?
        • Да

        • Нет

        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Среди пассажиров разбившегося на Кубе самолета оказались выжившие
          Ярош назвал убийц МамаяПутин высказался о транзите газа через Украину после запуска «Северного потока – 2»Путин прокомментировал выздоровление СкрипаляСбежавший из России экстремист оказался угрозой безопасности Литвы
          Россия получила правительство «цифровой революции»Украинский фильм о войне в Донбассе получил награду Каннского фестиваляРоссия решила полностью открыть границу с Китаем для грузоперевозокCанкции США против Ирана аннулированы на территории ЕС
          Почему призывы к уничтожению Крымского моста опасны для всего мираСтало известно, как Лепс сломал ребраЛавров сказал, до каких пор Россия останется в СирииПутин объяснил жесткую позицию Трампа по «Северному потоку – 2»

          Главная тема


          Верить ли прогнозам Запада по поводу спада в экономике России

          «правильное дело»


          Пранкеры разыграли журналиста, призвавшего взорвать Крымский мост

          «уладил свои проблемы»


          Россия отказалась считать Скрипаля предателем

          «убрать нарушения»


          Суд ВТО признал правоту России в споре с Украиной

          «это повергает в шок»


          В Германии заявили о разрушении логической цепочки «только русские могли применить «Новичок»

          полет к МКС


          США захотели заказать у России «Союз»

          айс крым


          Ракетоносцы ВКС у Аляски застали американцев врасплох

          батальон «Пятнашка»


          Украинцы поглумились над гибелью комбата Мамая в ДНР

          святой или кровавый


          Был ли Николай Второй «слабым правителем»

          «один из признаков русскости»


          Александр Чаленко: «Украинцы» существуют только потому, что существует государство Украина

          Мост наш!


          Андрей Бабицкий: Крым в мановение ока вышел из тягостного психологического состояния

          «ценностный конфликт с Западом»


          Сергей Худиев: Призывы выйти на площадь могут быть подложенной конкурентам свиньей

          на ваш взгляд


          Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?

          На государственном российском портале заметили рекламу об «оккупации Крыма»

          18 мая 2018, 20:40

          Версия для печати

          На сайте «Вести.ru» перед и после новостных сюжетов ночного выпуска канала «Россия 24» среди рекламных роликов зрители обнаружили продвижение антироссийского проекта об украинском режиссере Олеге Сенцове, осужденном в России за терроризм.

          Как пишут «Ведомости», речь идет о рекламе украинского проекта документального кино «Вавилон 13», в котором актриса Иванна Сахно на английском языке рассказывает о революции на Украине, о том что у России «не получилось сохранить марионеточный режим и она решила вторгнуться и захватить части Украины – сначала Крым, потом Донбасс».

          Как утверждает Сахно, режиссер частью революции на Украине являлся Олег Сенцов, который был «похищен российскими оккупационными властями» и сидит в российской тюрьме, где «его медленно убивают».

          В рекламном ролике Сахно призывает напоминать о судьбе Сенцова «всем русским, кого вы встретите».

          Новостной портал «Вести.ru» и канал «Россия 24» входят в государственный холдинг ВГТРК.

          Интернет-площадки при размещении рекламы используют не только собственные силы, но и часто сотрудничают с внешними рекламными системами, самые известные из которых «Яндекс.Директ», Google AdSense. Такие системы или сети объединяют десятки тысяч или даже миллионы сайтов, они выступают как посредники и предлагают клиентам место на своих партнерских сайтах.

          Площадкам практически невозможно контролировать содержание объявлений, которые приходят от рекламных систем. Интернет-площадки могут ставить ограничения по тематике рекламы, но рекламодатели и агентства умеют обходить фильтры. Также не всегда срабатывает модерация рекламной системы, из-за чего реклама крупных международных брендов оказывается на пиратских сайтах.

          Источник в ВГТРК рассказал что ролик о Сенцове попал на сайт «Вести.ru» через рекламную систему Facebook. После обнаружения ее «немедленно отключили».

          Напомним, в мае 2014 года ФСБ сообщила о задержании членов диверсионной группы «Правого сектора*», готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе. Среди них был также украинский режиссер Олег Сенцов.

          В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал Сенцова виновным в подготовке терактов в Крыму и приговорил его к 20 годам лишения свободы.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............