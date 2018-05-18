США объяснили отказ Хантсмана от выступления на форуме в Петербурге

Посол США в России Джон Хантсман собирался выступить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) со вступительным словом, но позднее отказался от этого из-за возможного повышения внимания СМИ к его участию, сообщили в американской дипмиссии в Москве.

«Изначально посол Хантсман согласился выступить с коротким вступительным словом на панели на тему американо-российского делового климата... Когда стало понятно, что его участие может отвлечь внимание СМИ от важной дискуссии в ходе сессии, посол решил отказаться от вступительного слова», – цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря американского посольства в Москве Андреа Калан.

До этого западная пресса сообщала, что вероятной причиной отказа Ханстмана от участия в сессии ПМЭФ стало то, что среди выступающих на этой панели значится владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг, который попал под санкции Вашингтона.

В среду в госдепартаменте США заявили, что намерение Джона Хантсмана принять участие в ПМЭФ соответствует его должностным обязанностям. На прошлой неделе Хантсман анонсировал визит большого числа представителей бизнеса США на ПМЭФ.