Названа вероятная причина допроса Вексельберга в США

Американские СМИ рассказали о допросе российского миллиардера Виктора Вексельберга в Нью-Йорке.

Как пишет New York Times, федеральные агенты, действующие по поручению спецпрокурора США Роберта Мюллера, примерно два месяца назад остановили россиянина, когда тот сходил с частного самолета.

Издание отмечает, что Мюллер не считает Вексельберга виновным в каких-то правонарушениях, передает ТАСС.

NYT пишет, что вопросы к миллиардеру могли возникнуть в связи с его присутствием на церемонии инаугурации Дональда Трампа.

По данным NYT, Вексельберг попал на инаугурацию Трампа благодаря своему кузену и бизнес-партнеру Эндрю Интратеру. Интратер живет в Нью-Йорке, он пожертвовал в инаугурационный фонд 250 тыс. долларов. Как пишет издание, компания Интратера Columbus Nova сотрудничает с группой «Ренова». Согласно публикации, Интратер также был допрошен. Как и Вексельберга его, вероятно, ни в чем незаконном не подозревают.

NYT не исключает, что Мюллер интересовался деловыми операциями Вексельберга на Кипре – раньше подконтрольная Вексельбергу компания была крупнейшим акционером Банка Кипра. Издание отмечает, что несколько лет назад нынешний министр финансов США Уилбур Росс возглавлял группу инвесторов из США и приобрел акции Банка Кипра, стремясь оттеснить россиян от управления банком.

«Федеральные следователи, работающие с Мюллером, остановили Вексельберга в зоне аэропорта Нью-Йорка и попытались досмотреть его электронные устройства и опросить его», – приводит РИА «Новости» текст материала.