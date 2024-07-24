Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы, все равно что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.14 комментариев
В МИД заявили о военно-морской активности Японии и США близ границ России
Замглавы МИД Руденко заявил о расширении военно-морской активности Японии и США близ границ России
Япония продолжает вооружение, Токио и Вашингтон уже расширили военно-морскую активность около российских границ, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.
«Внимательно следим за реализацией нынешним японским руководством курса на ускоренную ремилитаризацию страны», – передает ТАСС его слова.
Руденко отметил, что Япония не просто наращивает военный потенциал, не обращая внимания на действующие конституционные ограничения, а активно расширяет военно-морскую активность близ российских границ на Дальнем Востоке при поддержке Штатов.
Ранее Япония выразила протест России из-за санкций.