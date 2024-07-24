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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад превратился в тоталитарную секту

    Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы, все равно что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.

    14 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Соглашения о безопасности не дают Украине никакой безопасности

    Страны НАТО продолжают проводить линию на отказ от прямого участия в украинском конфликте, успешно отражая набеги Зеленского, который очень этого хочет. Впрочем, это не отменяет факта участия военнослужащих НАТО в боевых действиях.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Демократы не простили Байдену «пули Трампа»

    Все понимают: Камала Харрис – очень плохая замена «сонному Джо». Но, увы – пока единственно возможная. Да, абсолютно никчемное существо. Но ничего другого Демпартия предложить просто не в силах.

    12 комментариев
    24 июля 2024, 07:42 • Новости дня

    В МИД заявили о военно-морской активности Японии и США близ границ России

    Замглавы МИД Руденко заявил о расширении военно-морской активности Японии и США близ границ России

    Tекст: Александра Юдина

    Япония продолжает вооружение, Токио и Вашингтон уже расширили военно-морскую активность около российских границ, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.

    «Внимательно следим за реализацией нынешним японским руководством курса на ускоренную ремилитаризацию страны», – передает ТАСС его слова.

    Руденко отметил, что Япония не просто наращивает военный потенциал, не обращая внимания на действующие конституционные ограничения, а активно расширяет военно-морскую активность близ российских границ на Дальнем Востоке при поддержке Штатов.

    Ранее Япония выразила протест России из-за санкций.

    23 июля 2024, 13:17 • Новости дня
    Захарова сравнила экономическую ситуацию в Японии с фильмом ужасов
    Захарова сравнила экономическую ситуацию в Японии с фильмом ужасов
    @ PLANET PHOTOS/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Введенные Японией антироссийские санкции обернулись для нее же глубоким кризисом, экономическая ситуация в Японии похожа на фильм ужасов, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, в Токио сделали все продиктованные Вашингтоном шаги, из-за чего на российский рынок хлынул китайский автопром, передает ТАСС.

    «Настоящий фильм ужасов, в который они сами себя загнали», – подчеркнула дипломат.

    Также Захарова выразила уверенность, что Токио не сможет вернуть позиции на российском рынке в прежнем объеме, да и в целом страна не способна проводить независимую внешнюю политику, ориентированную на свои национальные интересы.

    Более того, по словам Захаровой, Япония не имеет права претендовать на постоянное членство в Совете Безопасности ООН.

    В июне Япония расширила санкции против России.

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    21 июля 2024, 11:39 • Новости дня
    Польша призвала просветить молодых американцев насчет России

    Польша призвала просветить молодых американцев насчет «российской дезинформации»

    Польша призвала просветить молодых американцев насчет России
    @ Freepik

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Польская сторона выступила с призывом к Европейскому союзу запустить совместную с США кампанию, которая должна указать молодому американскому поколению в «разоблачении российской дезинформации», говорится в документе, подготовленном ко встрече глав МИД ЕС.

    Перед выборами американского президента необходимо «расширить масштабы разоблачения российской дезинформации», сообщается в документе, передает Deutsche Welle (иноагент) со ссылкой на Reuters.

    Нужно запустить кампании, проясняющие нынешнее положение Европы, преимущества дипломатии, коллективной безопасности и открытого общества.

    Польша призывает напомнить американским гражданам, «особенно молодому поколению», о результатах, которые экономике США принесло партнерство.

    В июне госдепартамент США заявлял о создании совместной с Польшей «коммуникационной группы» по Украине, которая должна поддержать киевский режим «в борьбе с агрессией России в информационном пространстве».

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    21 июля 2024, 12:14 • Новости дня
    Борис Джонсон: Трамп добьется победы Украины
    Борис Джонсон: Трамп добьется победы Украины
    @ IMAGO/Roberto Casimiro/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дональд Трамп в случае победы на выборах президента США сможет добиться усиления киевского режима до такой степени, что России придется вывести войска в том числе из новых регионов, заявил бывший британский премьер Борис Джонсон.

    Трамп, по словам британского политика, может в случае переизбрания главой американского государства окончить конфликт на украинской территории на выгодных для Запада и киевских властей условиях, заявил Джонсон в статье для Mail Online.

    Для этого будущему главе Белого дома нужно в качестве первого шага снять бюрократические препоны и задержки в помощи Украине и дать украинцам разрешения, которые им требуются для достижения своих целей.

    В таком случае российские войска будут вынуждены отойти до границ минимум 2022 года, и в этот момент Трамп сможет сделать предложение. По мнению Джонсона, президенту России Владимиру Путину во избежание будущих конфликтов «придется признать Украину свободной страной, способной выбирать свою судьбу в ЕС и НАТО».

    Москва же взамен сможет объявить о том, что спецоперация увенчалась успехом, и о том, что Украина денацифицирована, а для русскоязычных на Украине могут предусмотреть меры защиты.

    Также при Трампе возможно возвращение сближения с Россией, когда она была «уважаемым партнером G8 и НАТО», но добиться этого получится только с помощью силы. Вашингтону придется показать, что «Советскую империю нельзя возродить силой», отметил Джонсон.

    Экс-премьер Британии добавил, что если бы Трампа переизбрали на второй срок раньше, то Россия бы «не вторглась на Украину». Также победа Украины может привести к улучшению отношений с Россией, заключил политик.

    В ноябре 2023 года лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что военные действия на Украине могли завершить еще весной 2022 года, но их продолжили после призыва Джонсона ничего не подписывать с Москвой.

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    23 июля 2024, 19:50 • Новости дня
    Москва ввела ответные санкции против Токио

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона в качестве ответа на санкционные меры японской стороны запретит въезд для 13 японских граждан, сообщило Министерство иностранных дел РФ.

    Принято решение о бессрочном запрете на въезд в Россию для президента Японского агентства по международному сотрудничеству Танаки Акихико и председателя правления Toyota Motor Тоеды Акио, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    В списке также значится основатель корпорации Rakuten Микитани Хироси и другие.

    Всего с марта 2022 года Япония ввела персональные санкции против 1070 человек из России, в том числе 331 из Крыма и новых регионов, и санкции против 847 компаний и организаций в виде заморозки активов.

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    23 июля 2024, 12:06 • Новости дня
    В Совфеде оценили данные турецких СМИ о планах США открыть «южный фронт» против России в Армении

    Сенатор Долгов: Турции не нужно появление США в Армении

    В Совфеде оценили данные турецких СМИ о планах США открыть «южный фронт» против России в Армении
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    План Вашингтона заключается в том, чтобы «оторвать» Ереван от России и превратить Армению в инструмент давления на Москву. При этом турецкая пресса, сообщающая о намерениях США, больше переживает об интересах Анкары в регионе, нежели о Москве, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее турецкие СМИ сообщили об идее США открыть «южный фронт» против России через Армению.

    «Опасения Турции небезосновательны. Дело в том, что нынешнее армянское руководство предприняло уже целый ряд шагов по направлению в сторону Запада», – отметил сенатор Константин Долгов. В первую очередь речь идет о риторике официального Еревана. Собеседник напомнил, что в Армении в последнее время часто поднимается вопрос о возможном выходе страны из ОДКБ, но пока это ограничивается только заявлениями.  

    «Кроме того, проводятся совместные учения армянских и американских военных, а также обсуждается вопрос о размещении представителя Пентагона в Министерстве обороны Армении», – добавил парламентарий. По его мнению, все это звенья одной цепи, которые обернутся негативными последствиями для Закавказья в целом. «Проникновение США и НАТО, их усиление не несет ничего хорошего для долгосрочной безопасности региона», – подчеркнул Долгов.

    В том числе поэтому турки и бьют тревогу, считает собеседник. «Они даже не столько беспокоятся о «южном фронте» против России, сколько о своих интересах. Турция традиционно рассматривает Закавказье как сферу своего влияния. При этом во взаимоотношениях с Ереваном у них исторически происходят непростые процессы. На этом фоне лишние игроки в регионе – тем более такие крупные, как США, – Анкаре не нужны», – пояснил сенатор.

    Вместе с тем «коварный план США» обернется негативными последствиями и для самой Армении, добавил он. «План Вашингтона заключается в том, чтобы оторвать закавказскую республику от России и сделать из нее инструмент давления на Москву. На эту роль американские чиновники сначала рассматривали Грузию. Теперь же они фактически «душат» Тбилиси, вводя санкции за то, что страна принимает решения, которые идут вразрез с интересами США», – напомнил парламентарий.

    По его мнению, заигрывания Еревана с Западом не имеют ничего общего с заботой о безопасности и процветании страны. «Армянскому правительству стоит вспомнить историю и тот факт, что самым надежным гарантом безопасности Армении является Россия. Москва оставляет открытыми каналы общения, мы продолжаем работу на самых разных уровнях. Хочется надеяться, что багаж исторической дружбы и союзничества между нашими странами перевесит в этом случае. Но подчеркну: ущерба своим интересам, интересам безопасности нашей страны мы не потерпим», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно о планах США открыть «южный фронт» против России. Как сообщает турецкое издание Cumhuriyet, Вашингтон использует для этого Ереван. Газета напоминает, что США уже предпринимали попытки дестабилизировать ситуацию в Закавказье через Грузию, но им никак не удавалось сделать это. «Теперь США намерены разыграть карту Армении», – говорится в материале.

    В качестве доказательства издание приводит приглашение главы армянского МИД Арарата Мирзояна на мероприятия саммита НАТО в Вашингтоне, а также обсуждение вопроса о размещении представителя армии США в Министерстве обороны Армении. Автор статьи считает, что этим ходом США пытаются достичь двойной цели: открыть «южный фронт» против России и вклиниться в «астанинский треугольник» (Турция – Россия – Иран).

    В середине июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении выйти из ОДКБ. Позже он объяснил эти планы позицией президента Белоруссии Александра Лукашенко по войне в Нагорном Карабахе, допустив изменение мнения в случае, если белорусский лидер принесет извинения.

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    22 июля 2024, 12:53 • Новости дня
    Кремль отреагировал на снятие Байдена с выборов в США

    Песков: Кремль не удивлен выходом Байдена из президентской гонки

    Кремль отреагировал на снятие Байдена с выборов в США
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Решение действующего президента США Джо Байдена о выходе из президентской гонки не является приоритетной темой российской повестки дня, но оно Кремль не сильно удивило, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Речь идет об избирательной кампании в США. <…> Это не наше внутреннее дело. Это не может быть приоритетной темой нашей повестки дня», – цитирует ТАСС Пескова.

    По его словам, Кремль не собирается давать оценку решению действующего президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки, эта тема должна заботить американских избирателей.

    При этом он заявил, что российско-американские отношения переживают наихудший период в истории, их будущее очень важно для России. Песков заявил, что Кремль «не ждет ничего хорошего» от нынешней администрации США в адрес России.

    Он также добавил, что в Кремле не сильно удивились выходу Байдена из президентской гонки, этому научило происходящее в США последние годы.

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    Ранее высокопоставленный чиновник администрации США заявил, что отказ президента страны Джо Байдена от участия в выборах не связан с состоянием его здоровья.

    Президент США Джо Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Вместе с тем Байден пообещал исполнять свои обязанности до конца положенного срока.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ждет США и весь мир после выхода Байдена из предвыборной гонки.

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    21 июля 2024, 11:07 • Новости дня
    Истребители ВКС России перехватили два американских B-52 над Баренцевым морем
    Истребители ВКС России перехватили два американских B-52 над Баренцевым морем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские средства объективного контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря засекли движущуюся к российской границе воздушную цель, это оказалась пара стратегических бомбардировщиков B-52H ВВС США, сообщило Минобороны.

    Для опознавания цели и недопущения нарушения государственной границы в воздух подняли истребители МиГ-29 и МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Экипажи ВКС России опознали цель как два американских стратегических бомбардировщика В-52Н. При приближении российских истребителей бомбардировщики развернулись от границы.

    Российские самолеты благополучно вернулись на аэродромы базирования, нарушения госграницы не допущено, подчеркнули в ведомстве.

    Полет проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности, заключили в Минобороны.

    Ранее в Сети появились кадры перехвата российским истребителем Су-27 ВКС датского истребителя F-16 над Балтийским морем.

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    22 июля 2024, 00:09 • Новости дня
    Обама не стал поддерживать Харрис в борьбе за место Байдена на выборах в США

    NBC сообщил об отказе Обамы поддерживать Харрис в борьбе за место кандидата в президенты США от Демократической партии

    Обама не стал поддерживать Харрис в борьбе за место Байдена на выборах в США
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-глава американского государства Барак Обама не стал поддерживать действующего вице-президента Камалу Харрис в ее борьбе за место кандидата в президенты США от Демократической партии.

    Как заявил NBC со ссылкой на источники, Обама намерен выступить в роли объединяющего фактора между демократами, поэтому не стал выражать поддержку Харрис, передает ТАСС.

    В своем заявлении Обама назвал президента США Джо Байдена «патриотом высшей категории» за отказ от участия в выборах. Обама заявил, что достижения Байдена на посту главы государства «давали ему все права на переизбрание». Он подчеркнул, что «Джо никогда не отказывался от схватки». Обама полагает, что решение отказаться от попытки переизбрания оказалось для Байдена «одним из самых сложных в жизни».

    В заявлении Обама выразил уверенность, что Демократическая партия сможет определить «выдающегося кандидата». Свое отношение к Харрис он никак не обозначил.

    Напомним, Байден после объявления о выходе из президентской гонки заявил, что полностью поддерживает кандидатуру Харрис. Харрис подтвердила намерение добиваться выдвижения кандидатом в президенты США от Демократической партии.

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    Снятие Джо Байдена с выборов в США — это:



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    Как сообщали СМИ, Обама говорил своему окружению, что Байден отдаляется от победы на выборах и что действующему президенту следует задуматься о том, насколько его кандидатура будет конкурентоспособна.

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    21 июля 2024, 21:24 • Новости дня
    Захарова: Байден не уточнил, «куда именно» вышел из президентской гонки

    Tекст: Ольга Иванова

    Действующий президент США Джо Байден заявил о выходе из президентской гонки, но не добавил, «куда именно» он выходит, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указал, что «Джозеф Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Но не добавил, куда именно».

    Также она добавила, что расследование сговора СМИ и политиков США, которые скрывали правду о ментальном состоянии президента Соединенных Штатов Джо Байдена, должно стать следующим шагом после его отказа участвовать в президентской гонке.

    Ранее Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост президента США.

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    22 июля 2024, 04:19 • Новости дня
    Захарова призвала сфокусироваться на преступлениях Байдена и его команды
    Захарова призвала сфокусироваться на преступлениях Байдена и его команды
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо сфокусироваться не на проблемах президента США Джо Байдена со здоровьем, а на преступлениях, которые были совершены под эгидой его президентства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Главный фокус, который сейчас должен был быть сделан, это не на его физической кондиции, а на том кошмарном по количеству преступном периоде пребывания Байдена и его команды во власти...» – приводит слова Захаровой РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».

    Захарова отметила, что «преступные решения в масштабах всего мира» за Байдена «принимали люди, которых мы могли даже и не видеть, и не знать». Речь идет о бесконтрольных поставках оружия в Европу и его расползании по всему континенту, превращении Украины в террористическое государство, обрушении экономик стран ЕС. Кроме того, Захарова указала на «бесконтрольную миграцию», «бесконечные политические махинации» и создание «угрозы существования государств на Ближнем Востоке».

    По ее словам, «это все должно стать предметом рассмотрения», которое «не за горами». Захарова отметила, что не может сказать, принимал ли Байден решения «в состоянии ментальной отключки» или под «воздействием со стороны кого-то», но число «преступных шагов, решений и действий требует действительно серьезного разбирательства».

    Напомним, Захарова заявила, что расследование сговора СМИ и политиков США, которые скрывали правду о ментальном состоянии Байдена, должно стать следующим шагом после его отказа участвовать в президентской гонке. При этом она указала, что от имени Байдена опубликован документ, сам он не объявлял об отказе от участия в выборах.

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    21 июля 2024, 22:22 • Новости дня
    Песков заявил, что СВО для России важнее выборов в США
    Песков заявил, что СВО для России важнее выборов в США
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для России достижение целей специальной военной операции на Украине важнее, чем результаты выборов в США, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «В приоритете для нас – достижение целей СВО, а не результаты выборов в США», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Life.

    При этом Песков отметил, что до американских выборов «еще четыре месяца». Он подчеркнул, что «это длинный срок», за который могут произойти многие изменения. Пресс-секретарь президента России посоветовал «набраться внимания и следить, что будет дальше».

    Напомним, глава американского государства Джо Байден объявил, что не будет добиваться переизбрания на пост президента США. Он заявил, что полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

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    22 июля 2024, 01:57 • Новости дня
    Медведев пожелал Байдену здоровья
    Медведев пожелал Байдену здоровья
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал решение президента США Джо Байдена не участвовать в новых выборах главы американского государства.

    Как отметил Медведев в Telegram, «Байден все…». «Желаем ему здоровья», – заявил зампред Совбеза России. Он подчеркнул, что цели специальной военной операции России на Украине будут достигнуты.

    Напомним, Байден отказался от участия в выборах в США и поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис. Харрис подтвердила планы добиться номинации от Демократической партии. При этом в Республиканской партии считают, что отказ Байдена от попытки переизбрания свидетельствует о его неспособности выполнять обязанности президента и призывают к отставке.

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    21 июля 2024, 23:25 • Новости дня
    Захарова усомнилась, что Байден сам решил отказаться от участия в выборах в США

    Захарова усомнилась в принятии решения об отказе от участия в выборах в США самим Байденом

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден лично не объявлял об отказе от участия в выборах, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «То решение, которое было принято, посмотрите, до чего нас с вами довела так называемая американская демократия: ведь мы с вами даже не можем сказать, принято оно было Байденом, или принято оно было за Байдена», – приводит слова Захаровой РИА «Новости» со ссылкой на «Соловьев LIVE».

    Захарова отметила, что от имени Байдена опубликован документ, но не было «устного заявления» в «присутствии журналистов». Она полагает, что Байден не сам составлял опубликованное заявление. При этом, как отметила Захарова, не понятно, читал ли он вообще этот документ.

    «Хочется надеяться, что читал, или, по крайней мере, его супруга ему на пальцах это объяснила, как она объясняла ему многие годы, куда идти, что предпринимать в следующую минуту, что нужно говорить или не говорить», – заявила Захарова.

    По ее словам, «глобальная трагедия» началась, когда к власти в США «привели беспомощного человека», который все это время «непонятно каким образом подмахивает решения», спровоцировавшие мировой кризис – ситуацию на Украине.

    Как подчеркнула Захарова, речь идет о трагедии «с формированием впервые на европейском континенте, на территории европейской страны с христианской историей террористической группировки странового масштаба»

    «И никто не знает – он понимал, Байден, что подписывает, или не понимал... А многие говорили, что именно такой человек нужен был у власти, чтобы он не осознавал, что с ним происходит, что вокруг происходит, и что он подписывает», – заявила она.

    При этом Захарова подчеркнула, что выборы в США – «их история» и «внутриполитические баталии, хотя это слово слишком высокое для того чтобы использовать его в отношении американских выборов». По ее словам, выборы в США полны лжи, унижений и «бесконечных попыток сокрыть правду».

    «Пусть они сами с этим разбираются», – сказала Захарова, заверив, что Россия «не вмешивается ни в их внутреннюю жизнь, ни в их выборы, это их антидостижение, эти выборы, которые, мы видим, проходят в США на протяжении многих лет».

    Напомним, о том, что Байден не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии сообщается в официальном письме, размещенном в его соцсетях.

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    22 июля 2024, 13:37 • Новости дня
    Песков описал будущие отношения США и Украины

    Песков: Кремль уверен в продолжении поддержки США Украины

    Tекст: Вера Басилая

    США продолжат поддерживать Украину, но все более «нагружая» Европу, что не повлияет на результат СВО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Конечно же, США так или иначе будут продолжать эту помощь, это очевидно, пытаясь, конечно, побольше финансово нагрузить своих европейских подчиненных, эта тенденция тоже хорошо прослеживается», – цитирует ТАСС Пескова.

    По его словам, действия Вашингтона ведут к затягиванию конфликта, а не к его урегулированию, что никаким образом не повлияет на исход СВО.

    Ранее Песков заявил, что высказывания Владимира Зеленского о возможных переговорах с Россией лучше, чем отказ от них.

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    22 июля 2024, 13:07 • Новости дня
    Кремль попросили оценить кандидатуру Харрис на пост президента США

    Песков: Кремль пока не дает оценку кандидатуре Харрис на пост президента США

    Tекст: Вера Басилая

    Какого-либо вклада в отношения с Россией со стороны Камалы Харрис замечено не было, Кремль пока не может дать оценку ее потенциальной кандидатуре на пост президента США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «В настоящий момент мы не можем оценивать как-то потенциальную кандидатуру госпожи Харрис с точки зрения наших двусторонних отношений, ибо до сих пор какого-то ее вклада в наши отношения замечено не было», – цитирует ТАСС Пескова.

    По его словам, он не может вспомнить ни одного контакта президента Путина с госпожой Харрис, передает РИА «Новости».

    В то же время Песков заявил, что со стороны Харрис были некоторые заявления, которые изобиловали недружественной к России риторикой, но других каких-то ее действий в отношении двусторонних отношений не было зафиксировано.

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    Ранее Песков заявил, что выход президента США Джо Байдена из избирательной кампании не сильно удивил Кремль.

    Президент США Джо Байден после объявления о выходе из президентской гонки заявил, что полностью поддерживает кандидатуру Харрис.

    Харрис подтвердила намерение добиваться выдвижения кандидатом в президенты США от Демократической партии.

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    Главное
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    Во Франции блок левых выдвинул единого кандидата на пост премьера

    Украина погрузилась во тьму уже летом

    На Украине уничтожено 70% всех энергомощностей, заявил Евросоюз, пообещав подумать о поддержке. Однако реально помогать Украине Брюссель не хочет, да и не может. Между тем на Украине уже сейчас электричество отключается на 10–12 часов в день. Сценарии на зиму – один хуже другого. Почему ситуация вышла из-под контроля уже сейчас и что будет, когда ударят морозы? Подробности

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    У Трампа появился новый рычаг давления на Зеленского

    Выход Джо Байдена из президентской гонки поставил перед властями Украины дилемму: продолжать сотрудничество с Демпартией США или же попытаться наладить диалог с республиканцами во главе с Дональдом Трампом. По мнению экспертов, шансы на успешную реализацию второго сценария невелики, ведь в свое время Трамп чуть не лишился должности из-за Зеленского. Подробности

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    Российскую авиацию закроют от западных ракет

    В Минобороны анонсировали строительство защитных ангаров для боевой авиации России. Причиной стал тот факт, что самолеты оказались уязвимы для высокоточных западных ракет с кассетной начинкой. По мнению спикеров, такие гаражи всерьез помогут обезопасить машины, а в качестве ориентира стоит рассмотреть советский опыт. Подробности

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    У Камалы Харрис есть важные качества для победы над Трампом

    Пока республиканская оппозиция США требует показать живого президента Джо Байдена и доказать, что в стране не произошло госпереворота, преемница Байдена Камала Харрис вполне успешно сколачивает вокруг себя коалицию. Скорее всего, кандидатом от демократов станет именно она. И у нее будет реальный шанс на победу над Дональдом Трампом. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

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