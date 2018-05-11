Хантсман анонсировал визит большого числа представителей бизнеса США на ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум в 2018 году посетят многие представители американского бизнеса, заявил посол США в России Джон Хантсман.

Он подтвердил, что также посетит форум, передает РИА «Новости».

«Это прекрасная возможность обсудить будущее экономических связей между нашими странами», – приводит его слова