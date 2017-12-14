Хантсман позвал американские компании на ПМЭФ

В письмах американским компаниям посол США в России Джон Хантсман поощряет участие в Петербургском международном экономическом форуме, сам он также выступит на ПМЭФ, сообщил президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

Родзянко сказал, что деловой круглый стол «Россия–США» станет главным мероприятием. Хантсман «выступит с приветственным словом и будет присутствовать при обсуждении». Посол возглавит государственную делегацию на форуме, у компаний из США будут свои делегации, передает РИА «Новости».

Родзянко отметил, что пятый год участвует в ПМЭФ, но впервые за это время ожидается выступление посла США (в 2017 году посол только присутствовал на форуме). По мнению президента AmCham, «появляются проблески надежды, хотя и в сложной геополитической обстановке». Также «хорошим знаком» Родзянко назвал и письма Хантсмана американским компаниям с призывом участвовать в ПМЭФ.

«Делегации будут от очень многих компаний, вопрос лишь в их уровне», – сказал Родзянко.

Однако он признал, что в правящих кругах США по-прежнему наблюдается «сильное раздражение на тему поведения России по поводу Скрипалей, Сирии, Украины». Кроме того, власти США заявили AmCham, что «хакеры продолжают влиять на системы».

По его словам, отвечать на это со стороны бизнеса нечем, поскольку это не темы предпринимателей.

«Мы больше говорили о том, как на нас действуют новые санкции, что односторонние санкции, объявленные США, меняют ситуацию на рынке в пользу конкурентов американских компаний», – сообщил Родзянко.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24–26 мая.