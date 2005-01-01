Госдеп объяснил готовность Хантсмана принять участие в ПМЭФ

Намерение американского посла в России Джона Хантсмана принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соответствует его должностным обязанностям, заявил представитель госдепа США.

По словам сотрудника американского внешнеполитического ведомства, предстоящее присутствие Хантсмана на Петербургском международном экономическом форуме является рутинной частью его должностных обязанностей, однако выступление посла на форуме не планируется, передает ТАСС.

При этом он не стал пояснять, планирует ли американская администрация отправлять на ПМЭФ делегацию из Вашингтона.

Напомним, на прошлой неделе Хантсман анонсировал визит большого числа представителей бизнеса США на ПМЭФ.

Отметим, Хантсман лично пригласил американские компании на ПМЭФ.