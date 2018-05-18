Стрельбу открыли в гольф-клубе Трампа во Флориде

Инцидент со стрельбой произошел в пятницу утром на территории гольф-клуба, принадлежащего президенту США Дональду Трампу, в американском городе Дорал (штат Флорида), сообщили в местном управлении полиции.

«Полиция Дорала выехала в ответ на сообщение о том, что на территории (гольф-клуба) Trump National Golf Resort были произведены выстрелы. Фигурант взят под стражу. В настоящий момент информации о пострадавших нет», – передает ТАСС сообщение полиции.

Напомним, в октябре 2017 года в американском штате Вирджиния женщина-велосипедистка показала средний палец кортежу президента США Дональда Трампа. Фото своеобразного «салюта» было сделано в момент возвращения Трампа из гольф-клуба.