Захарова жестко отреагировала на статью «Новой газеты» о журналистах РИА «Новости Украина»

Официальный представитель МИДа Мария Захарова жестко отреагировала на статью «Новой газеты», посвященную захвату в Киеве российских журналистов. По ее словам, у издания «беда с фактами».

Мария Захарова на своей странице в Facebook приводит статью из «Новой газеты», где журналистка Ольга Мусафирова пишет о захвате в Киеве журналистов РИА «Новости», цитирует представителя СБУ Украины Виктора Кононенко.

Комментируя работу журналиста Кирилла Вышинского, он заявил, что «давно не помнит, чтобы через час после начала обысков была реакция главы МИД России Лаврова и пресс-секретаря Владимира Путина Пескова». Мусафирова добавила, что Киев может запросить у Кремля Романа Сущенко, журналиста УКРИНФОРМа, задержанного ФСБ в Москве осенью 2016 года и обвиненного в шпионаже.

«Новая газета» полагает нормальным выступать рупором украинских силовиков?» – задается вопросом Захарова. По ее словам, цитата Кононенко не соответствует действительности.

Кроме того, она уточнила, что «Новая газета» публикует цитаты репрессивного органа Украины без какой-либо проверки фактов.

После этого Захарова задает резонный вопрос Мусафировой, почему та не обратилась за комментарием в МИД России, уточнив, что ведомство оперативно реагирует на запросы СМИ.

«Не только «через час», а, бывало, и через 15 минут – сразу после обращения руководства того или иного СМИ. В том числе и журналистов вашей газеты, о чем вам может рассказать господин Муратов, обращавшийся к нам за содействием, когда нечто подобное произошло с сотрудником «Новой газеты», – пишет Захарова.

Она добавила, что МИД регулярно занимается содействием иностранным журналистам, включая украинских, которые оказываются в сложных ситуациях на территории России, и напомнила об украинском журналисте Романе Цимбалюке.

«Что касается господина Сущенко, то на территорию России он въехал не как журналист, журналистской деятельностью заниматься на российской территории он не собирался, в отличие от журналистов МИА «Россия сегодня», которые работали на Украине именно как корреспонденты. И это документально засвидетельствованный факт: у господина Сущенко не было аккредитации МИДа, которая и даёт право иностранному корреспонденту на журналистскую работу», – написала российский дипломат.

Она спросила, примет ли «Новая газета» участие в митинге у здания посольства Украины в Москве в поддержку Кирилла Вышинского, напомнив, что акция законная, пройдет 18 мая в 14.00.

«Вдруг не все в «Новой газете» знают. С фактами-то у издания беда», – подытожила Захарова.

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