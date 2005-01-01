Захарова: Крымский мост мешает только Шестому флоту США

Крымский мост не мешает судоходству в Керченском проливе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Госдепартамент США заявил: мост мешает судоходству. Какому судоходству мешает этот мост?», – сказала Захарова.

Она пояснила, что «долго думала, звонила экспертам, смотрела карту, задавалась вопросом, а потом поняла, о чем нам заявили коллеги по госдепартаменту», передает ТАСС.

«Конечно, мешает. Этот мост может помешать единственно чему, так это проходу Шестого флота США, который будет переброшен, по словам госдепартамента, несколько лет назад, к берегам Белоруссии. Вот этому проходу он может действительно помешать», – иронично заметила Захарова.

Все остальное, по словам официального представителя МИД России, «исключительно и только на пользу взаимодействию и сотрудничеству в экономике».

Ранее начальник пресс-службы госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что строительство Крымского моста препятствует навигации и доставке товаров по морю, и что «такая ситуация затрагивает как народ Крыма, так и Украины».

Напомним, во вторник российский лидер за рулем КамАЗа открыл движение по автодорожной части Крымского моста. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальности проекта строительства моста через Керченский пролив.