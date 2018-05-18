Во Франции предотвращен новый теракт

Французские правоохранительные органы предотвратили теракт, который планировался на территории страны, сообщил глава МВД Франции Жерар Колон.

Он рассказал, что «были арестованы двое молодых людей, уроженцы Египта, которые планировали теракт с применением взрывчатки или яда», – передает ТАСС со ссылкой на BFM слова Колона.

Напомним, 12 мая в Париже мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих, в результате инцидента убиты два человека, включая нападавшего, несколько человек пострадали. СМИ сообщали о восьми пострадавших; полиция сообщила, что ранены четыре человека, двое из них получили серьезные ранения

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что напавший на прохожих в Париже чеченец Хамзат Азимов именно во Франции стал террористом, поэтому ответственность за то, что он встал на путь преступности, лежит на этой стране.